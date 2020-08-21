Bodrum'da 2 işletmenin faaliyetleri durduruldu

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 23:03 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 23:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Gümbet Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine ve ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen ve yapılan uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyeti 4 gün süreyle durduruldu.

Akşam saatlerinde kapatılan işletmelere müşteri alınmadı. Gümbet'teki barlar sokağının ise bar ve gece kulüplerinin kapalı olması nedeniyle oldukça sakin olduğu gözlendi. İlçedeki denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, kurallara uymayan ve ruhsata aykırı faaliyette bulunan işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ağustos ayının başlarında, kurallara uymadığı tespit edilen kafe adı altında yasakları delerek bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenmişti.