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Yaşam

Bodrum'da ölü bulunmuştu... Ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi verdiği belirlendi

Muğla'nın'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Ukrayna vatandaşı 25 yaşındaki Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kristina'nın ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi verdiği ortaya çıktı.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:06
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Bordrum Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, önceki gün saat 16.30 sularında durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinni yaptığı kontrolde Novytska'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska’nın anahtarının kapının iç kısımında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi. Kapının arkadan kilitli olması ve zorlanma olmaması intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmada kelepçenin kargoyla geldiğini ve siparişi verenin de Kristina Novytska’nın olduğu belirlendi.

İzmir’den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisi kelepçenin sipariş verildiği iş yerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdukları da öğrenildi. Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi. Kristina Novytska'nın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.

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