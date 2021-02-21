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Yaşam

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte raporla eczanelerden sentetik ecza maddesi alarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA21 Şubat 2021 Pazar 20:36 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 20:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki eczanelerden sahte rapor ve reçetelerle uyuşturucu içerikli ilaç satın alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1850 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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