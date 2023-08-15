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Yaşam

Boğaziçi'nde dikilen sadece bir kişi kaldı

3 yılı aşkın süredir rektör atamasını bahane edip ayakta dikilen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri pes etti. Üniversite kampüsünde protestocu hocaların sayısının bire düştüğü görüldü. İlginç manzaranın yaşandığı görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Boğaziçi Üniversitesi eyleminde yaprak dökümü' şeklinde paylaşıldı.

Yeni Şafak15 Ağustos 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
Boğaziçi'nde dikilen sadece bir kişi kaldı
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Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasını bahane eden akademisyenler 2 Ocak 2021 tarihinde eyleme başladı.

BOĞAZİÇİ'NDE İLGİNÇ MANZARA

Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı. Yeni Şafak'ta yer alan haber göre; Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

Bu eylem, üniversite içerisinde LGBT propagandası ile Kabe fotoğrafı yere serilerek provokasyona kalkışması gibi skandal olaylara da ev sahipliği yaptı.

SADECE BİR TANE KALDI

Akademisyenlerin ayakta eylemi üç yılı aşkın süredir devam ediyor.

Ancak protestoların 945. günü olan bugün ayakta dikilme eyleminde ilginç bir manzara ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eyleminde bugün sadece bir akademisyenin olduğu görüldü.

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