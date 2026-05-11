Boğduktan sonra cesedi yaktı! Katilin savunması pes ettirdi

Eskişehir'de kaybolduktan 1 hafta sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin arasında bulunan Kavacık mevkiinde, ormanlık alanda araştırma yapan polis ekipleri yakılmış kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede yanarak hayatını kaybeden kadının, 1 haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay olduğu belirlenmişti.

Deniz Oktay'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 3'üncü celsesi Eskişehir Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkeme'sinde görüldü. Oktay'ı boğduktan sonra 2 gün art arda cesede benzin dökerek yakan, Kasten öldürme suçundan yargılanan ve hakkında ağırlaştırmış müebbet hapsi istenen İdris Gökmen, Deniz Oktay'ın yakınları ile taraf avukatlar salonda hazır bulundu.

"DENİZ, İDRİS İÇİN 'MADDİ YARDIMDA BULUNUYOR' DEDİ"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanık Yusuf İslam Gül, İzmir'deyken Deniz Oktay ile tanıştıktan sonra telefonda yaklaşık 3 ay konuştuğunu söyledi. Olay gününden 2 gün önce Eskişehir'e gelen tanık Yusuf İslam Gül, ifadesinde, "Deniz'le orta arkadaşımız Emine sayesinde tanıştık. 3-4 ay telefonda konuştuk. İzmir'den Eskişehir'e geldim otogardan arkadaşı Hamdi'yle birlikte arabayla aldı. Evinde kaldık Cinsel bir şeyler yaşadık. Olay günü Hamdi ile birlikte evden ayrıldı, geri geldiğinde ise saat gece 12'yi geçmişti. Sonra İdris aradı. Aşağıya konuşmak için çağırdı. Giderken tedirgin ve alkollü gibiydi. 'Korkuyorsan gitme' dedim. Deniz de bana 'Ondan mı korkacağım? Eğer dönmezsem beni sürekli ara' dedi. Gittikten 30 dakika sonra aradım telefonu kapalıydı. Sonra uyumuşum sabah uyandım ve 2 gün bekledim. Deniz'den haber alamayınca kayıp ilanı verdim. Kayıp ilanını ben tek verdim. Ben İdris'i aradım, o gün ulaşmadım ertesi gün ulaştım, yaklaşık 1 buçuk-2 saat konuştum. 'Bu kız senle gitti gelmedi, bana bıraktığını söylüyorsun ama kız yok' dedim. Ama 'Bir şey yapmadım' diyerek durumu kabul etmedi. Hatta Deniz'i eski eşiyle görüştüğünü ve onla olduğunu, iyi olduğunu söyledi. İfade vermeye gittiğimde Deniz'in başına gelenleri öğrendim. Deniz, İdris için arkadaşı olduğunu, ablamın eski sevgilisi olduğunu söyledi. 'Bana maddi yardımda bulunuyor' dedi" diyerek ifade verdi.

"TASARLAMA YOKTUR, OLAY SPONTANE GELİŞMİŞTİR"

İdris Gökmen'in avukatı ise öldürme olayını kabul ettiklerini, fakat Eskişehir'in soğuk olduğunu bundan dolayı da arabada bulunan benzinin olayı tasarlamak için alınmadığını söyleyerek, "Tasarlayarak canavarca hisle cinayet suçundan dava açıldı. Tasarlamada öngörülen husus benzin almasıdır. Eskişehir gibi soğuk bir ilde gazlı araba için benzin şarttır. Tasarlama yoktur, olay spontane gelişmiştir. Müvekkilime kadının saldırması sonrası olay gerçekleştirilmiştir. Yakma olayı ölümden sonra gerçekleştirilmiştir. Tasarlama yoktur" dedi.

"KÜFÜRLER ETMESEYDİ BU OLAYLAR OLMAZDI"

Sanık İdris Gökmen duruşmadaki son savunmasında, "Maktul Deniz Oktay bana saldırmasaydı, küfürler etmeseydi bu olaylar olmazdı, pişmanım" dedi.

Dava, sanık müdafisinin esas hakkında savunmasını hazırlaması için süre verilmesi amacıyla 24 Haziran saat 9.30'a ertelenirken, İdris Gökmen'in tutukluluğunun devamına karar verildi.