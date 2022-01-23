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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar nedeniyle İstanbul yönünde tırların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönünde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların geçişine izin verilmiyor.

AA23 Ocak 2022 Pazar 10:40 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 10:40
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Yoğun kar, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Elmalık mevkisinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, yol güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerine ve tır parklarına yönlendiriliyor. Bazı tırlar ise yol güzergahına park ederek geçiş izninin verilmesini bekliyor.

Ankara istikametinde ise Bolu Dağı'na geçiş yapacak tırlara kontrollü izin veriliyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Yoğun karın etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de ulaşım normal olarak sağlanıyor.

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