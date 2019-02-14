Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bölgede gece başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kara bıraktı. Anadolu Otoyolunun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 Karayolunun Abant, Elmalık ve Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak ve Taşaltı mevkisinde kar etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaretçilerine uymalarını istedi.

Bu arada, Bolu kent merkezinde de aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.