14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7969
  • 6,4218
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet Tevrat ele geçirildi. Kitapların paha biçilemez değere sahip olduğu öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Kitapların tarihi değerinin tespiti için inceleme yapıldı.

İncelemede kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı tespit edildi.

İlk Tevrat'lardan olduğu değerlendirilen kitaplara el konuldu. Ele geçirilen kitapların paha biçilemez olduğu belirtildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Güneş sisteminde benzeri yok! Sırrı çözüldü

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Baraj suyu çekilince böyle görüntülendi

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Afrin'de iki askerimizi şehit etmişlerdi: O teröristlerin cezası belli oldu

Başkan Erdoğan’dan Nobel tepkisi

Başkan Erdoğan’dan Nobel tepkisi

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

Bolu'da ele geçirildi! Paha biçilemez değere sahip

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Dünyanın en genç başbakanı oldu

Dünyanın en genç başbakanı oldu
 

POPÜLER HABERLER

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

Faydaları hayrete düşürüyor! Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor...

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA