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Yaşam

Bolu'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 22:43 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 22:43
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Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Fidan yönetimindeki 14 GH 555 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Hüseyin Al Zouabi idaresindeki 14 NB 618 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hüseyin Al Zouabi ve aynı otomobildeki İbrahim Yousuf yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Murat Fidan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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