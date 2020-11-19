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Yaşam

Bolu'da kereste hırsızlığı

Bolu'da 100 bin lira değerinde kereste çalan 2 kişi tutuklandı.

IHA19 Kasım 2020 Perşembe 21:35 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:35
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Bolu’da bir kereste firmasının deposundan 100 bin lira değerinde ithal kereste ile traktör çalarak 10 kişiye satan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Gölköy mevkiinde bulunan bir kereste firmasına ait depodan piyasa değeri 100 bin lira olan ithal kereste ile traktör çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 4 kişinin depodaki keresteleri traktörün römorkuna yükleyerek kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıklarını belirleyen ekipler, ürünleri tek tek toplayarak sahibine teslim etti. Eşkâlleri belirlenen şüpheliler E.Y. (20), A.K. (20), S.M.(20) ve E.K. (20) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile A.K. tutuklandı, S.M. ile E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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