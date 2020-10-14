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Yaşam

Bolu'da narkotik operasyonu

Bolu'da yapılan narkotik operasyonunda 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:21
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Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobildeki Lübnan uyruklu B.A. (24), Suriye uyruklu M.R. (28), E.L. (24) ve A.E'yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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