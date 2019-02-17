Bolulu TIR şoförü, Ukrayna'da vahşice katledildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan TIR şoförü Fahrettin Altundağ, Ukrayna'da uyumak için mola verdiği sırada gaspçıların saldırısına uğradı. Gaspçılara direnmeye çalışan Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün sabaha karşı Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Vinnitsa'daki TIR parkında uyumak için mola verdi.

GASPÇILARA DİRENDİ

Bu sırada gaspçılar TIR parkına girerek Altundağ'ın aracının yanına gitti. Fahrettin Altundağ, para ve eşyasını isteyen gasçılara ret yanıtı verince saldırıya uğradı. Gaspçılara direnmeye çalışan Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

1 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna polisi, olayın ardından kayıplara karışan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Altundağ'ı 20 bıçak darbesi ile öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının 23 yaşında Ukraynalı bir kadın olduğu, daha önce de suç kaydının bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Altundağ'ın cenazesinin Ukrayna'daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirileceği belirtildi.