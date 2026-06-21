Olay, gece saat 01.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evliliğini sonlandırarak babaevine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KOCASINDAN AYRILARAK KENDİSİNE SIĞINAN KIZINI ÖLDÜRDÜ

Olayın duyulması ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kızını öldüren cinayet zanlısı baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.