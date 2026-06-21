İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Boşandı, babaevine sığındı! Cani baba kızını bıçaklayarak katletti
Yaşam

Boşandı, babaevine sığındı! Cani baba kızını bıçaklayarak katletti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baba, eşinden boşanarak babaevine dönen kızını bıçaklayarak öldürdü.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 10:47 - Güncelleme:
Boşandı, babaevine sığındı! Cani baba kızını bıçaklayarak katletti
ABONE OL

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evliliğini sonlandırarak babaevine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KOCASINDAN AYRILARAK KENDİSİNE SIĞINAN KIZINI ÖLDÜRDÜ

Olayın duyulması ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Kızını öldüren cinayet zanlısı baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.