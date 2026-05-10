  Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
Yaşam

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Bahçelievler'de Uygar Y. isimli adam, tartışma sırasında boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan koca polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Uygar Y. (48) ile eşi Filiz K.Y. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Uygar Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli Uygar Y.'nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Yapılan kimlik sorgusunda şüphelinin daha önce "kasten yaralama" suçundan 2 kaydının bulunduğu tespit edildi.

  • Bahçelievlerde
  • boşanma
  • yaralama

