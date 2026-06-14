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Yaşam

Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar: O sözler kusur sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında 'Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen kadını kusurlu buldu.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar: O sözler kusur sayıldı
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında 'Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen kadını kusurlu buldu.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEK KUSURLU BULUNDU

Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Hem kadın hem de erkek taraf davacı oldu. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı. Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu.

Yargıtay'ın kararında, "Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir.

YARGITAY'A GÖRE 'SENİ SEVMİYORUM' DEMEK BOŞANMA SEBEBİ

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek "Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti" dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

  • Yargıtay
  • Boşanma davası
  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

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