18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7543
  • 6,341
  • 270.012
  • 105176
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede?

Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerin en şiddetli depremi Arnavutluk’ta yaşandı. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Balkanlardan sabah saatlerinden bu yana deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 5.3 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi. 
 
BOSNA'DA DEPREM Mİ OLDU? 
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
 
26 KASIM SON DEPREMLER NEREDE?
 

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA