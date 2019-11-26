Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede?
Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerin en şiddetli depremi Arnavutluk’ta yaşandı. Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Bosna'da deprem mi oldu? 26 Kasım son depremler nerede? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Balkanlardan sabah saatlerinden bu yana deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 5.3 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi.
BOSNA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
26 KASIM SON DEPREMLER NEREDE?
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