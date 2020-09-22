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Yaşam

Böyle canilik görülmedi: Köpeği hedef tahtası yaptılar

Kan donduran olay Çanakkale'nin Yeni ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdi. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi.

IHA22 Eylül 2020 Salı 12:00 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:00
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Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bir ihbar aldıklarını belirten Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul’dan, Çanakkale’nin Yeni ilçesine bağlı Pazarköy’e gitti. İhbarı yapan kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Bize ihbarda bulunan arkadaşlar 2 gün önce silah sesi duyduklarını ancak kaçan köpeği 2 gün sonra bulduklarını söylediler. Arkadaşlarımız, belediye ve Çanakkale derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul’dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy’e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş” dedi.

“BACAKLARINDA HİS YOK”

Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul’a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi. 2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir. Çok yönlü hekimlerimiz kontrol ediyor, temennimiz bu caniliği yapan kişiyi Çanakkale il Jandarma Komutanlığı bulur ve gereken ceza verilir. Bugün hayvana ateş eden, yarın insana da ateş eder. Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur” diye konuştu.

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