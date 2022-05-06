32 yaşındaki Onur A. Rusya vatandaşı İrina D. birlikteydi. 2 yıllık birlikteliklerinin ardından genç adam sevgilisine evlenme teklif etmeye karar verdi. 17 Kasım günü İstanbul Sarıyer'de bir kafede buluşan ikili bir süre sohbet etti.

Ardından genç adam sevgilisi için hazırladığı sürprizle alakalı cebinden çıkarttığı tek taşla yüzükle evlenme teklifinde bulundu. İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife evet cevabı veren genç kadın kutu açıldığında ise sevgilisine tepki gösterdi.

Tek taş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, "Seninle evlenmek istemiyorum, bu yüzük ne?" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.

ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ, ARDINDAN İNTİHAR

Mekandan ayrılarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldiğinde bir anlık öfkeyle araçtan inen Onur köprü korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünde ise başından geçenleri anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Sevgilisine evlenme teklifi ettiğini, yüzüğü küçük bulan sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, bu nedenle onurunun ve gururunun kırıldığını anlatan Onur, " Beni psikolojik buhrana itti şikayetçiyim" diyerek İrina A.'dan şikayetçi oldu. Sevgilisini intihara sürükleyen genç kadın hakkında savcılık soruşturma başlattı.