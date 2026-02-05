Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.