Yaşam

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Gökçeada'ya yapılacak bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İHA5 Şubat 2026 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
ABONE OL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Popüler Haberler
