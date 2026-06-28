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Yaşam

Bozcaada'ya yaz freni! Otobüs ve midibüslere geçiş yasağı

Bozcaada'da İl Trafik Komisyonu kararıyla yaz sezonu boyunca 19-32 kişi ve üzeri kapasiteli midibüs ile otobüslerin adaya geçişi yasaklandı.

İHA28 Haziran 2026 Pazar 11:43 - Güncelleme:
Bozcaada'ya yaz freni! Otobüs ve midibüslere geçiş yasağı
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Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor.

Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'ya yaz sezonu süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

27 Haziran itibariyle yaz sezonu süresince, 19-32 kişi ve üzeri kapasitede midibüs ile otobüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Bu süreçte kamyon, tır, iş makinesi tipindeki araçlar ise sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek.

  • Bozcaada geçiş kısıtlaması
  • Yaz sezonu
  • Trafik Komisyonu kararı

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