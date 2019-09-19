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Bozkırın plajları denizi aratmıyor

Anadolu’da bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar güzellikleriyle ilgi görüyor. Türkiye’nin Maldivleri sayılan Salda Gölü tek başına yılda 800 bin kişiyi ağırlıyor. 

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Türkiye’nin üç tarafındaki denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu’nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl veakarsuların çevresindeki plajlar da görülmeye değer güzellikleriyle ilgi çekiyor. Üç tarafı Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz ile çevrili Türkiye’nin sahilleri, turistleri cezbediyor. Sahil kentleri dışında Anadolu’nun ortasında yer alan “bozkır” şehirlerindeki göl ve akarsularda kendiliğinden oluşan kumsallar da ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denizi olmayan kentlerin plajları, deniz kenarındakileri aratmıyor. Günübirlik ziyaretlerin yapıldığı bu plajların bazılarında bungalov evlerde barınma imkânı da sağlanıyor. 

YILDA 800 BİN TURİST

Futbol ve voleybol turnuvaları, yelken ve bot yarışları ile su kızağı, kano, su sporları ve eğlenceleri gibi etkinlikler düzenlenen plajlar, festivallere de ev sahipliği yapıyor. Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan tektonik bir çukurda ve kapalı bir havzada bulunan Salda Gölü, yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Edremit Plajı ise İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van’ın Edremit İlçe Belediyesince Van Gölü kıyısında geçen yıl açıldı.     

Hangi gölde hangi plaj var

Isparta Eğirdir Gölü: Altınkum ve Bedre plajları 

Kırşehir Kaman: Savcılı Plajı        

Konya Beyşehir Gölü: Karaburun Plajı 

Van Gölü: Molakasım Plajı, Edremit Plajı 

Van Gevaş: Halk Plajı 

Burdur: Salda Gölü Plajı       

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