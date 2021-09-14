Bozkurt'ta hayat 33 gün sonra normale dönmeye başladı

AA 14 Eylül 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:56

Şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde ilçedeki dükkanların tamamına yakını kullanılamaz hale geldi.

AFAD ve TOKİ tarafından Bozkurt'un yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için kurulan konteynerlerde ticari hayat başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün konteyner dükkanlarda ticari faaliyete başlayan esnafı ziyaret etti.

Kurum, bir iş yerinden satın aldığı iki bisikletin çocuklara verilmesini istedi. Diğer dükkanlara da uğrayan Kurum, manavdan alışveriş yaptı, aldığı ürünleri çevredekilere ikram etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine, konteyner dükkanların esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Kurum, "33 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Esnafımız iş yerini açıyor, vatandaşımız alışveriş yapıyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Bu bizim için en güzel olay. Tabii bunu kısa sürede bütün ilçe geneline yayacağız." dedi.

İlçede inşa faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bir taraftan da burada yaşamın sürmesi adına okulların açıldığı, çocukların gezdiği, eğlendiği, oynadığı bir ortamın oluşması için Valiliğimiz, Belediyemiz hep birlikte üstüne düşen çalışmaları yapacaklar. Tabii ki burada bir ay vatandaşlarımızla beraber hep birlikte onlar için bir şeyler yapabilmenin çabası içerisindeydik. Şimdi en azından o enkaz görüntülerinin kalktığı, selle ilgili hasarların giderildiği, eski yaşamın yeniden başladığı bir durumu görmek bizi de çok mutlu ediyor."

Elektrikçi Mustafa Cinni ise sel sırasında 5 bin nüfuslu ilçenin 4 dakikada yerle bir olduğunu belirtti.

Selin ardından jandarma ekipleri ile AFAD, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarının özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Cinni, "Gölcük depremini yaşamış birisi olarak ondan sonra gördüğüm en büyük afet diyebilirim. 500 tane dükkan varsa 495 tanesi kullanılmayacak halde. Devlet yanımızda. Bunun çok ama çok farkındayız. Biz de kalkınacağız, bu yaraları saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yardımıyla prefabrik iş yerleri kuruldu. Devletten Allah razı olsun. Büyük bir ülke olduğumuzu biliyorduk ama yaralarımızın hızla sarılmasını gördükten sonra bunun daha da çok farkına vardık." diye konuştu.

Giyim mağazası sahibi Şaban Demir de büyük bir sel felaketi yaşadıklarını dile getirdi.

Selden yangın tüpüyle tavanı kırarak kurtulduğunu anlatan Demir, "Biz 40 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Devletimiz iş yerleri açtı, elektrik, su verdiler. Ticaretimize devam edeceğiz. Allah devletimizden razı olsun." dedi.