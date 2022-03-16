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Yaşam

Bu diyette aç kalmadan zayıflamak mümkün! Tığ gibi olacaksınız

Diyet yaparken aç kalmadan zayıflamak isteyenler için Gürkan Kubilay iki aylık liste hazırladı. Üç ana öğün üç de ara öğün şeklinde yapılan diyet on kilo verdiriyor. İşte Gürkan Kubilay'ın merak edilen listesi...

Posta16 Mart 2022 Çarşamba 23:05 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 02:39
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Ünlü doktor Gürkan Kubilay kilo vermek isteyenlere diyet listesi sundu. Aç kalmadan zayıflamak isteyenlerin zorlanmadan yapabileceği diyet listesi 3 ana öğün 3 de ara öğünden oluşuyor. İşte Gürkan Kubilay'ın muhteşem listesi...

BU DİYET AÇ KALMADAN ZAYIFLATIYOR

1. GÜN

SABAH: Az yağlı süt, beyaz peynir, kepek ekmeği, domates, salatalık, yeşil zeytin

ARA ÖĞÜN: 2 mandalina

ÖĞLE: Mercimek çorbası, ton balıklı salata, kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık

AKŞAM: Taze fasulye yemeği, cacık, salata, kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 armut

2. GÜN

SABAH: Az yağlı süt, yulaf gevreği, yumurta, maydanoz, marul

ARA ÖĞÜN: 1 elma

ÖĞLE: Kaçamak, aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..

ARA ÖĞÜN: 3-4 kepekli bisküvi,

AKŞAM: Kuru fasulye, Bulgur pilavı, Salata

ARA ÖĞÜN: 1 elma

3. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Mısır gevreği Yumurta Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 2 galeta

ÖĞLE: Pırasa yemeği Yoğurt Tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt

AKŞAM: Domates soslu biftek Salata Çavdar Ekmeği

ARA ÖĞÜN: 2 galeta

4. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Yumurta Kepek ekmeği Yeşil zeytin Beyaz peynir

ARA ÖĞÜN:1 armut

ÖĞLE: Sebzeli kepekli makarna Salata Ayran

ARA ÖĞÜN: 2 mandalina

AKŞAM: Barbunya pilaki Yoğurt Kepek ekmeği Salata

ARA ÖĞÜN: 1 avuç fındık

5. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Peynirli omlet Çavdar ekmeği Maydanoz Marul Yeşil zeytin

ARA ÖĞÜN: 1 elma

ÖĞLE: KAÇAMAK- aşırıya kaçmamak şartıyla istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz..

ARA ÖĞÜN: 1avuç fındık

AKŞAM: Lüfer buğulama Roka salatası Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase çilekli yoğurt

6. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Örgü peyniri Yumurta Kepek ekmeği Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 1 kivi

ÖĞLE: Sebze çorbası Lor peynirli salata Tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 elma

AKŞAM: Kıymalı yeşil mercimek yemeği Kuskus Salata

ARA ÖĞÜN: 1 portakal

7. GÜN

SABAH: Az yağlı süt Hellim peyniri Yeşil zeytini Kepek ekmeği Domates Salatalık

ARA ÖĞÜN: 1 armut

ÖĞLE: Yoğurtlu ıspanak yemeği Kepek ekmeği Salata

ARA ÖĞÜN: 2 adet kepekli bisküvi

AKŞAM: Brokoli yemeği Yoğurt Salata Kepek ekmeği

ARA ÖĞÜN: 1 kase yaban mersinli yoğurt

Bu diyet listesini 2 ay kadar uygulayarak ayrıca pilates veya benzeri zayıflama egzersizleri de uygulayarak vücudunuzu hem forma sokabilir hem de daha fazla kilo verebilirsiniz

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