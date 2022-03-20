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  • Bu diyet ile ramazanda 10 kilo vermek mümkün! Ender Saraç önerdi...
Yaşam

Bu diyet ile ramazanda 10 kilo vermek mümkün! Ender Saraç önerdi...

Diyet yapanlar ramazanda da uyguladığı menü listesini uygulayabilecek. Dr. Ender Saraç diyet yapanlara ve bozmak istemeyenlere iftar ve sahur menüleri önerdi. İşte Ender Saraç'ın ramazan menüsü...

Posta20 Mart 2022 Pazar 22:33 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 23:59
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Diyet yaparak ramazan ayında kilo almak istemeyen kişiler beslenme araştırmaları gerçekleştiriyor. Dr. Ender Saraç ramazan ayında diyet yapmış gibi kilo verilebileceğini belirtiyor. Ramazanda hem gün boyunca yaşanan açlık sonrasında dengeli beslenmenin önemli olması hem de ay boyunca bağışıklık sisteminin kuvvetli olması için diyet niteliğindeki liste şu şekilde...

ENDER SARAÇ'IN DİYET MENÜSÜ

İftar

1-2 hurma1 kepçe çorba10-20 dakika sonra

1. seçenek

5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kase cacık 2 dilim ekmek, salata

2. seçenek

5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği yoğurtlu salata 2 ufak dilim pide, salata;

3. seçenek

3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk közlenmiş sebze salatası 1 su bardağı ayran 2 dilim ekmek, salata

Yemekten sonra yeşil çay

Sahur

Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta 3 dilim peynir 3-4 dilim ekmek2 ceviz domates, salatalık

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