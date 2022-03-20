Bu diyet ile ramazanda 10 kilo vermek mümkün! Ender Saraç önerdi...

Diyet yaparak ramazan ayında kilo almak istemeyen kişiler beslenme araştırmaları gerçekleştiriyor. Dr. Ender Saraç ramazan ayında diyet yapmış gibi kilo verilebileceğini belirtiyor. Ramazanda hem gün boyunca yaşanan açlık sonrasında dengeli beslenmenin önemli olması hem de ay boyunca bağışıklık sisteminin kuvvetli olması için diyet niteliğindeki liste şu şekilde...
İftar
1-2 hurma1 kepçe çorba10-20 dakika sonra
1. seçenek
5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kase cacık 2 dilim ekmek, salata
2. seçenek
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği yoğurtlu salata 2 ufak dilim pide, salata;
3. seçenek
3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk közlenmiş sebze salatası 1 su bardağı ayran 2 dilim ekmek, salata
Yemekten sonra yeşil çay
Sahur
Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta 3 dilim peynir 3-4 dilim ekmek2 ceviz domates, salatalık