Yemekleri kimi tekrar tekrar ısıtıyor kimi de çözdürüp tekrar donduruyor.

Ancak önemsiz görülen bu hatalar ölüme sebep olabiliyor.

SICAK HAVADA GIDA SAKLAMA

Havaların ısınması ile birlikte gıda zehirlenmelerinde artış kaydedildi. Hal böyle olunca da gözler mutfaklara çevrildi. Baş şüphelilerden biri ise tavuk. Tavuk çabuk bozulabiliyor. Bu nedenle daha satın almadan önce soğuk zincirin kırılmadığından emin olmak şart. Sonrasında ise hızlı ve tek seferde tüketim önemli.

ET TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Sadece tavuk da değil. Et ve süt ürünleri, pirinç içeren gıdalar, tekrar ısıtılmamalı.

Buzluktan çıkarılan ürünler de buzdolabına bir gece çözülmeli. Çünkü sıcak suda hızlıca buzları eritmek demek bakterileri sofraya davet etmekle eşdeğer.

"TEKRAR ÇÖZÜLME VE ISITMA OLMAMALI"

Tavuk ve et ürünlerine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Bayraktar, "Kesinlikle bu ürünlerde tekrar çözülme yapılmamalıdır. Pişirdikten sonra da asla tekrar ısıtılma da yapılmamalıdır. Bu ürünler bakterilerin çok kolay üreyebildiği ve bakteri toksinlerinin çok fazla olma ihtimali olduğu için besin zehirlenmelerine çok yatkındır.

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