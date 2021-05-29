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Yaşam

Bu kez Adrasan Sahili'nde görüntülendi

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e geçen zehirli balon balığı, bu kez Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde görüntülendi.

DHA29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:08
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İstilacı türler arasında yer alan ve Kızıldeniz'den yük gemilerinin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi. Geçen haftalarda Alanya, Kemer ilçeleri plajlarında sığ suya kadar gelen ve boyları 50 santime ulaşan balon balığı, bu kez Adrasan Plajı'nda tatilciler tarafından fark edildi. Yaklaşık 3 kilo ağırlığa kadar ulaşan balon balığı, neredeyse karaya çıkmaya ramak kala geri döndü. O anları cep telefonuyla görüntüledi. Diş yapısı ile kola kutularını parçalayan balon balığı tatilcilerde tedirginliğe neden oldu. Çocukların, "Zehirli, çok tehlikeli" sözleri kamera kayıtlarına da yansıdı.

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