Bu köy süpürge üreterek geçiniyor

Geçmişte 100 haneli köyde hemen her evde üretimi yapılan süpürge bugün yaklaşık 20 aileye geçim kaynağı oluyor.

Köyde süpürgeciliği devam ettirenlerden Hüseyin Fırat, AA muhabirine, 54 yıldır ekmeğini bu işten çıkardığını söyledi.

Mesleğin ölmediğini ancak talebin çok azaldığını belirten Fırat, "Gelir kaynağımız bu. Köyümüzde haftalık 1000 süpürge üretiliyor." dedi.

Süpürge otunu çevre köylerden satın aldıklarını belirten Fırat, "Biz toptan satıyoruz. Niksar'da pazarımız var. Oraya alıcılar geliyor, onlara toptan veriyoruz. Süpürgeleri Malatya, Samsun, Sivas, genelde doğuya, her tarafa gönderiyoruz. Süpürgeye eskiden talep fazlaydı. Ölmedi ama süpürgecilik eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

Gökçeoluk köyü muhtarı Mehmet Kaya da 1953 yılından bu yana köyde süpürge üretildiğini söyledi.

Süpürgecilik azalınca köyün göç verdiğini, pek çok kişinin kışın köyde olmadığını anlatan Kaya, elektrik süpürgelerinin yaygınlaşmasıyla talebin çok azaldığını dile getirdi.