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Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “bici bici' olarak bilinen yöresel soğuk tatlı satıcılarına günde 6 bin lira kazandırıyor.

  • İHA
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Adana'da sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı. Buz gibi tatlı bici bici de bu sayede birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici, en az 6 liradan satılıyor. Vatandaşlar ise öğlen saatlerinden itibaren Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor.
 

"GÜNDE BİN TANE SATIYORUZ"

Yılın 4 ayında Seyhan Baraj Gölü kenarında bici bici satarak diğer 8 ayda ise sıcak içecekler satarak geçimini sürdüren Burhan Yalçın’ın temmuz ve ağustos aylarında günlük kazancı rekor seviyeye ulaşıyor. Yalçın, özellikle havanın çok sıcak olduğu yaz aylarında satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bici bici işi son 1 haftadır iyi bir şekilde açıldı. Ondan öncesi sıkıntılıydı. Şu aralar rağbet görüyor. Tüketiliyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen çok. Yüzde 80 ile 90’ı tadını beğeniyor. Günde ortalama bin taneyi buluyor satışımız. Fiyatı 6 lira. Havaların ısınması fiyatı da arttırdı. 7 buçuk liraya çıktı şuanda. Havaların ısınması yüzde yüz fark etti. Adana’da kebabı yiyen ardından bici yemeye geliyor.”
 

“BİCİ BİCİ YAPMAK İÇİN BEKLİYORUZ” 

Bici bicinin nasıl yapıldığını anlatan Burhan Yalçın, “Evde nişasta ile suyu kaynatıyoruz ondan sonrası burada. Halden buzumuzu, muzumuzu aldık. Bici bici yapmak için bekliyoruz şuanda. Kaseye önce  hamuru koyuyoruz ondan sonra üstüne pudra şekeri, buzu rendeledikten sonra tekrar pudra şekeri üzerine muz sonrada gül suyu ve şerbetini döküyoruz bici biciyi hazır hale getiriyoruz” dedi.
 
Elazığ’dan Adana’ya turistik gezi için gelen Sevil Bircan ise, bici bici tatlısını çok beğendiğini söyledi. Bircan, “Adana’nın bicisi meşhur dediler tadını merak ettik yedik. Gayet güzel. Serinletiyor. Çok beğendik. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum gelince mutlaka tadına baksınlar. Çok sıcak Adana ve bizde bici yiyerek serinledik” ifadelerini kullandı.

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