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Yaşam

Bu mahallede Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı!

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:32
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Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti.

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk korona virüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde korona vakasına rastlanılmadı.

Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.

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