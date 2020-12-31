31 Aralık 2020 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:24

Bu yıl, Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı? sorusunun yanıtı Müslümanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu özel gün, Müslümanların zaferi ile sonuçlanmasından dolayı günümüze kadar Müslümanlarca her yıl hatırlanıyor. Mekke'nin fethi hicri kaç yılında gerçekleştiği de bu önemli olayın yıl dönümünde araştırılıyor. Mekke'nin fethi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BU YIL, MEKKE’NİN FETHİ KAÇINCI YILI?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanlar'ın, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayıdır. Bu yıl, Mekke’nin Fethi'nin 1390. yılı. 2020 yılı itibariyle Mekke'nin fethinin 1390. Yıldönümü kutlanıyor.

MEKKE'NİN FETHİ HİCRİ KAÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİ?

Mekke’nin fethi, tarihi kaynaklara göre; (İbn İshâk, İbn Hişâm, Belâzûrî, Vâkıdî, İbn Esir, İbn Kesir, Taberi gibi pek çok tarihçinin ittifakla verdiği tarih) Hicri takvime göre 20 Ramazan 8’de (Hicretin 8. yılı) gerçekleşmiştir. Bu Hicri tarih Milâdî takvime uyarlanınca 11 Ocak 630 tarihi elde edilir.

Mekke'nin fethi 10 gün önceye çekilere 31 Aralık / 1 Ocak'ta kutlanmaya başladı.

MEKKE'NİN FETHİ

Peygamberimiz (sav), Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini istiyordu. Bu amaçla Hicretin 8. yılı olan 630 yılında, Ramazan ayının 10. günü 12 bin kişilik büyük bir ordu ile Medine'den çıktı ve gizlice Mekke şehrini kuşattı.

Bu ani kuşatma karşısında Mekkeli müşrikler neye uğradıklarını şaşırmışlar ve savaş hazırlığını bile yapamamışlardı. Mekkeliler korkularından şehri savunamadılar ve Müslümanlar hiç kan dökülmeden Arabistan'ın en büyük, en kutsal şehrini savaşsız fethettiler. Bundan sonra Mekke halkının tamamı Müslüman oldu ve İslâm dînini kabul ettiler. Peygamberimiz (sav) Mekke'deki eski düşmanlarına karşı çok iyi davrandı. Mekke, bu tarihten sonra yeni bir dönemi yaşamaya başladı.

Kabe etrafında yaklaşık olarak 360 civarında put vardı. Bunların en büyüğü olan "Hubel", Kabe'nin üstüne konulmuştu. Diğerleri Kabe'nin etrafına ve içine yerleştirilmişlerdi. Hz. Muhammed (sav) fetihten sonra tüm putları yıkmıştır. Allah'ın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olan bu belde, böylelikle şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.

Mekke alındıktan sonra çevredeki diğer bütün Arap kabileleri de İslam dinine katıldı. Böylelikle İslamiyet büyük bir güç kazandı.