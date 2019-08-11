Bugün BİM açık mı? BİM bayram çalışma saatleri nasıl? sorularının yanıtları BİM müşterileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bir bayram sabahına uyanmanın heyecanını yaşayan tüm vatandaşlar kurban telaşına başladılar bile. Kurban kesimi için hazırlıklarına başlayan vatandaşlar bir yandan da evlerindeki eksikleri gidermek için alışveriş yapmak istiyorlar. Peki, BİM bayramda nasıl çalışacak?

BUGÜN BİM AÇIK MI?

BİM dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da BİM marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. günü açık olması bekleniyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülmektedir. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılmaktadır.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.