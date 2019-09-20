Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı!

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Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren havanın aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.
 
Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.
 
UYARILAR
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
 
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
 
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
 
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, ilk saatlerde kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
 
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
 
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
 
Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:
 

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