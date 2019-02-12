'Bugün için mutlu yarın için umutluyuz'

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinin başlatıldığını ve Ağustos 2014’te bağışçı almaya başladıklarını anımsatan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini, bunun da verilerle kanıtlandığını söyledi. Kök hücre ve kemik iliği nakli bekleyen yüzlerce hastanın bulunduğunu hatırlatan Kınık, “Sağlık Bakanlığımızın aylık 8 bin kök hücre, doku nakli kapasitesi var. Bu kapasitenin artırılması ihtimaline karşı da kök hücre bağışçı sayısını artırabilecek mekanizmalarımız hazır” dedi.

23 MİLYON YARDIM

Kınık, son aylarda donör sayısındaki artışın kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, “Bugün 2 bini aşkın eşleşme, bini aşkın nakille Türkiye kendi kök hücre ihtiyacını, kemik iliği nakli ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelmiştir. Önceki yıllarda özellikle varlıklı insanların sadece yurt dışına giderek yaptırabildiği bu tedaviler artık ülkemizde rahatlıkla yapılabilmektedir. Bunun için de hem mutlu hem de yarınlar için her zaman umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu. Kınık, Kızılayı’ın 2018’de 40 ülkede 23 milyon insana yardım ulaştırdığını anımsatarak, bu yıl 15 ülkede yardım faaliyeti yürüteceklerini söyledi. Filistin halkına insani yardımların da devam ettiğini dile getiren Kınık, sözlerini şöyle tamamladı: Yoksul insanlara gıda desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Gazze’ye geçen yıl 2 konteyner ilaç yardımımız oldu ancak ilaç sıkıntısı devam ediyor. Geçen yıl başladığımız Gazze’nin en büyük afet lojistik üssünün açılışı bu yıl gerçekleştirilecek. Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Filistin’de öncelikle barışın sağlanması ve ablukanın kaldırılmasına ihtiyaç var. Ülkenin 2 milyonluk nüfusunun yüzde 60’tan fazlası işsiz. Okullarda, sağlık ocaklarında çalışanların maaşları ödenemiyor. Filistin’e yardımın devam etmesi gerekiyor.