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Yaşam

Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:47
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Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere bir süre izin verilmedi.

Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.

Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yolu trafiğe açtı.

Yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri kar lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

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