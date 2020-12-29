İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2020 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3938
  • EURO
    9,0575
  • ALTIN
    446.732
  • BIST100
    1459.69
Yaşam

Burdur'da 5 aracın karıştığı kaza

Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

AA29 Aralık 2020 Salı 19:18 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 19:18
ABONE OL

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun sis ve buzlanma görülen yolda iki tır, bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınında, plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpışarak devrildi. Kaza yapan tırlara çarpmamak için direksiyon kıran yoldan geçen bir kamyon da tarlaya devrildi.

Buzlanma olduğu görülen yoldan geçen iki otomobil de tarlaya devrildi. Kaza yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 13 kişi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı ise buradan Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.