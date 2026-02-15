İSTANBUL 23°C / 13°C
Yaşam

Burdur'da can pazarı: 4 yaralı, 2 ölü

Burdur'da, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi otomobilde can verirken, yaralanan 4 kişi sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

15 Şubat 2026 Pazar 15:17
Burdur'da can pazarı: 4 yaralı, 2 ölü
Burdur'un Bucak ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Necati A. (58) idaresindeki 15 ADK 137 plakalı minibüs Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkisinde Mehmet Çelen (23) yönetimindeki 07 AOF 213 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Ceyda Çelen (23) hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile minibüsteki Ayşegül U, Ertuğrul E.D. ve Hacer Ö, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

  • kaza
  • trafik
  • kaza haberleri

