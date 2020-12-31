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Yaşam

Burdur'da çoban hayatını kaybetti

Burdur'da üzerine kaya düşen çoban hayatını kaybetti.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:26
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Burdur'un Bucak ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde hayvanlarıyla kırsal alana giden Adil Günay'ın evine dönmemesi üzerine yakınları ilçe jandarma komutanlığına haber verdi.

Çobanın gittiği yönde arama başlatan ekipler, kuytu bir alanda Günay'ı, yaklaşık 5 tonluk bir kayanın altında buldu.

Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kayanın altından çıkarılan Günay'ın, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Çobanın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Günay'ın kayalık bir yamaçta ısınmak için ateş yaktığı sırada üzerine kaya parçası düştüğü tahmin ediliyor.

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