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Yaşam

Burdur'da elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 19:54 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 19:54
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Bağsaray köyünde saman balyası yüklü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 15 EJ 905 plakalı kamyonun elektrik tellerine teması sonrası yangın çıktı.

Yangının nedeniyle saman balyalarından yükselen alevler çevredeki iki eve sıçradı. Bu sırada evin çatısından atlayan Hüseyin Alkan (18) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çeltik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, 2 ev ve bir traktörde de hasar oluştu.

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