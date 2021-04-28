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Yaşam

Burdur'da kanlı olay: Kadını öldürdü

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 23:15 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:15
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Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vuruldu.

Çevredekiler durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alarak iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı Alaattin Mahallesi'nde yakaladı.

Katil zanlısı R.T. Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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