06 Eylül 2020 Pazar 14:14 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 14:14

Bursa Misi köyü nerede? Bursa Misi köyünde gezilecek yerler nereler? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bursa Misi köyü Bursa ilinin Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Günümüzde Gümüştepe Mahallesi adıyla biliniyor. Köy, çok eski bir yerleşim yeri olup yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Bursa Misi köyü nerede? Bursa Misi köyüne nasıl gidilir? Bursa Misi köyü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

BURSA MİSİ KÖYÜ NEREDE?

Misi Köyü Bursa'ya bağlı turistik bir köydür. Bursa ilinin Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Günümüzde Gümüştepe Mahallesi adıyla bilinmektedir. Köy, çok eski bir yerleşim yeri olup yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Misi Köyü Bursa İl merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

BURSA MİSİ KÖYÜNDE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Misi köyünde görülmesi gereken yerlerin başında Çocuk Kütüphanesi gelmektedir. Küçük yaş gurubundaki çocuklara hizmet veren kütüphaneye giriş ücretsizdir.

Etnografya Evi’nin içinde dokuma tezgâhları, yöresel el işlemeleri, yöresel kıyafetler ve küçük bir Karagöz perdesi yer almaktadır. Köyü ziyarete gelenler ücret karşılığında bu evi de gezebilmektedirler.

Köy ’de Nilüfer Belediyesi tarafından açılan 90 araç kapasiteli Kamp Karavan alanı da bulunmaktadır. Misi kamp ve karavan tesislerinde: WC, duşlar, lavabolar, Sıcak ve soğuk su, mutfak çamaşır yıkama, musluğu ve elektrik panosu ve elektrik sayacı gibi kamp alanında işinize yarayacak birçok envanter bulunmaktadır.

Köyün piknik alanı, Köyde piknik yapmayı düşünüyorsanız, Nilüfer Çayı Kenarı çok uygun bir mekandır. Çay kenarında iyi bir yer kapabilmek için olabildiğince erken gelmeniz gerekmektedir. Özellikle hafta sonları. Çayın İçinde ördeklerin yüzdüğü çayın etrafında piknik alanları ve çay bahçeleri yer alıyor.

Köyün içinden geçen nilüfer çayı, meyve ağaçları, çınar ağaçları ve kavak ağaçlarıyla mükemmel bir doğaya sahip olan Misi Köyü, insanların dinlenmek ve piknik yapmak için tercih ettiği bir yerdir.

MİSİ KÖYÜ HAKKINDA;

Bursa Misi Köyü bugünkü adıyla Gümüştepe Mahallesi, Bursa ilinin en doğal köylerinden biri olma özelliğine sahiptir. Geçmişi milattan sonra 183 yılına dayanan Misi Köyü 1989 yılında kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Kentsel SİT alanı ilan edilen köy, bu sayede betona yenik düşmemiştir.

Nilüfer Belediyesi tarafından adeta yeniden inşa edilmiştir. Belediye, zamana yenik düşüp yıkılmaya yüz tutan eski evleri onarmış ve sosyal mekanlar haline getirmiştir.

MİSİ KÖYÜNE NASIL GİDİLİR?

Şehir Merkezi'nden Heykel'den Şehreküstü metro istasyonundan metroya binerek Acemler durağında indikten sonra B/20 numaralı otobüse binerek Misi Köyü'ne ulaşabilirsiniz.

Terminal'den 38 numaralı otobüs ile Heykel'de inip metroya aktarma yaparak Acemler durağında indikten sonra B/20 numaralı otobüse binerek Misi Köyü'ne ulaşabilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi'nden metro ile Acemler durağında indikten sonra B/20 numaralı otobüse binerek Misi Köyü'ne ulaşabilirsiniz.

İstanbul'dan gelenler için İDO ile geliyorsanız Güzelyalı'dan 1/GY, BUDO ile geliyorsanız Mudanya İskelesi'nden 1M numaralı otobüs ile Emek metro istasyonuna geldikten sonra metro ile Acemler durağında inerek B/20 numaralı otobüse bindiğinizde Misi Köyü'ne ulaşabilirsiniz.

Orhaneli yolu üzerindeki Gümüştepe (Misi) mahallesine kent merkezinden belediye otobüsü seferleri düzenleniyor.