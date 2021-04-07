İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1655
  • EURO
    9,7087
  • ALTIN
    456.749
  • BIST100
    1420.59
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bursa polisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan vatandaşları kameradan tespit edip uyarıyor
Yaşam

Bursa polisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan vatandaşları kameradan tespit edip uyarıyor

Bursa'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar sahadaki polis ekiplerince uyarılıyor.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:12
ABONE OL

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor.

Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaş ve işletmecilere yönelik gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.