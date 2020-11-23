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Yaşam

Bursa'da ambulans kaza yaptı

Bursa'da ambulansın 6 metreden düşmesi sonucu içerisindeki hasta ağır yaralandı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:31
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 6 metre yükseklikten düşen ambulanstaki hasta ağır yaralandı.

Hasta nakil hizmeti veren özel bir firmaya ait ambulans, İzmir-İstanbul Otobanı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gemlik Kavşağı yakınlarında yaklaşık 6 metre yükseklikten yola düştü. Kazada, Balıkesir'den İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanes'ine tedavi için götürülen A.B, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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