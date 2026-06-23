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Yaşam

Bursa'da bakım merkezinde şüpheli ölüm! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde kalan engelli bir vatandaşın ölümü şüpheli bulundu. Olayın aydınlatılması için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İHA23 Haziran 2026 Salı 10:58 - Güncelleme:
Bursa'da bakım merkezinde şüpheli ölüm! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Olay, Cumartesi günü Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre bakım merkezinde kalan engelli İbrahim İnan (39) düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İnan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren İnan, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İnan'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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