21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7182
  • 6,3364
  • 270.546
  • 107352
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da bulunan 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası

Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, 'Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, çimler üzerine 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünü fark etti, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı. Parçalara ayrılmış köpek ise Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.
 
 
'SATANSİT AYİNİ' İDDİALARI
 
Köpek ölüsünü bulan İlyas Oktay Altuğlu, hayvanın parçalarının 'pentagram' şeklinde dizildiğini öne sürdü. Köpeği satanistlerin öldürdüğünü öne süren Altuğlu, ''Sabah saatlerinde sahilde gezdiğim sırada parçalara ayrılmış köpeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Çimenlerin üzerine parçaları bırakılmış. Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' diye konuştu.

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kılıçdaroğlu´na sert sözler: Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edeceğiz

Başkan Erdoğan´dan Kılıçdaroğlu´na sert sözler: Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edeceğiz

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA