8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
  Bursa'da feci olay: 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Yaşam

Bursa'da feci olay: 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine su ısıtıcısından dökülen kaynar su nedeniyle 1,5 yaşındaki bebek yaralandı.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 12:26
Bursa'da feci olay: 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne, 1,5 yaşındaki Yunus Emre A. için mama hazırlamak üzere su ısıtıcısında su ısıtmaya başladı. Bu sırada bebek, su ısıtıcısının kablosunu çekince ısıtıcıdaki kaynar suyun devrilmesi sonucu yaralandı. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde 1. ve 2. derece yanıklar oluşan bebek Yunus Emre A., İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

