Bursa'da feci olay: 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne, 1,5 yaşındaki Yunus Emre A. için mama hazırlamak üzere su ısıtıcısında su ısıtmaya başladı. Bu sırada bebek, su ısıtıcısının kablosunu çekince ısıtıcıdaki kaynar suyun devrilmesi sonucu yaralandı. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde 1. ve 2. derece yanıklar oluşan bebek Yunus Emre A., İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.