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Yaşam

Bursa'da hamile kadın araçta doğum yaptı

Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı.

AA26 Şubat 2021 Cuma 00:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 01:16
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Bursa'da, doğum için gittiği hastaneye yetişemeyen hamile kadın, bebeğini, acil servisin önünde araçta dünyaya getirdi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Adile G, doğum sancısının başlaması üzerine, eşiyle İnegöl Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktı.

Adile G, hastanenin acil servisinin önüne geldiğinde daha fazla dayanamayarak, araç içerisinde doğum yaptı.

Sağlık ekiplerinin seferber olduğu doğumda anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğumun ardından Adile G. ve dünyaya getirdiği kız bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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