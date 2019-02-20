12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3124
  • 6,0255
  • 229.547
  • 102.358
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su mataralarına şaka yapmak isteyen bir başka öğrencinin uhu karıştığı iddiası okulu karıştırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki İhsan Dikmen İlköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü.

 

Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra hep birlikte karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevkedilen 112 ambulanslarına bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı. 

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA