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Yaşam

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Bursa'da kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden düşen kişi kurtarıldı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:47
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Bursa'da kestane toplamaya gittiği Uludağ'ın eteklerinden yuvarlanarak düşen kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, ailesiyle kestane toplamaya giden Ömer Esen, (52) dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

Düşmenin etkisiyle başından yaralanan Esen, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Esen'i sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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