25 Ocak 2026 Pazar
Yaşam

Bursa'da korkunç olay! Yardım için durdu, facia yaşandı

Bursa'da köpeklere çarpıp duran otomobile ve yardım için duran iki araca tır çarptı. Zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Bursa'da korkunç olay! Yardım için durdu, facia yaşandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otoyolda köpeklere çarpıp durmak zorunda kalan otomobile ve yardım etmek için duran 2 farklı araca tır çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sularında Mustafakemalpaşa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Yunus Y. idaresindeki 10 EY plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeklere çarptı. Hasar gören araç, sürücüsü tarafından sağ şeride yanaştırıldı.

Arkadan gelen içerisinde kazazedenin yakınlarının bulunduğu Ömer Y. (18) yönetimindeki 16 AU plakalı otomobil ile Muhammet T. idaresindeki 10 ALY plakalı araçlar yardım için durdu. Bu sırada arkadan gelen Onur Y.'nin kullandığı 11 TH plakalı tır 3 araca birden çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların gözyaşları içerisinde, olay yerine gelen 112 ekiplerinden yardım istemeleri kameralara yansıdı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

