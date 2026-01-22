İSTANBUL 11°C / 7°C
Bursa'da köy evi yangını! Eski muhtarın evi küle döndü

Bursa Orhaneli'de gece saatlerinde çıkan yangın köyde paniğe yol açtı. Alevler kontrol altına alınsa da eski muhtarın evi küle döndü.

22 Ocak 2026 Perşembe 09:35
Yangın, saat 23.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Gazioluk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Evin içinde başlayan alevler çatıya sıçradı. Gecenin karanlığını kızıla boyayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre yangının, eski mahalle muhtarı Ramazan Can'nın oğlu Erol Can'a ait evde çıktığı öğrenildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

